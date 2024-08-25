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Китай удивился, как Россия встретила его премьера: "Кремль повёл себя необычно"

Китай удивился, как Россия встретила его премьера: "Кремль повёл себя необычно"

Baijiahao пишет, что в КНР удивлены встречей китайского премьера в Москве21 августа Владимир Путин провёл встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которой поднимались вопросы, представляющие взаимный интерес.

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