Sitronics Group начнет производство электропаромов

Компания Sitronics Group планирует запустить производство своих собственных электропаромов. Такой информацией поделился президент группы Николай Пожидаев в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
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