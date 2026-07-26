MacRumors: новый iPad mini получит защиту от воды, OLED-экран и мощный процессор

Apple может представить новый iPad mini осенью 2026 года, который станет первым планшетом компании с официальной защитой от воды и получит ряд аппаратных обновлений, включая OLED-дисплей и более производительный процессор.
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