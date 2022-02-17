В Самаре уволенный директор МП «Благоустройство» может стать замглавы района

Директору МП «Благоустройство» Евгению Садовникову могут подобрать новое место работы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, демонстративно снятого за плохую уборку снега чиновника могут назначить замглавы Самарского района по ЖКХ.
Директору МП «Благоустройство» Евгению Садовникову могут подобрать новое место работы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, демонстративно снятого за плохую уборку снега чиновника могут назначить замглавы Самарского района по ЖКХ.
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