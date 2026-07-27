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На Дальнем Востоке выловили почти 45 тысяч тонн лосося с начала года

На Дальнем Востоке выловили почти 45 тысяч тонн лосося с начала года

На Дальнем Востоке с начала лососёвой путины выловили 44,7 тыс. т тихоокеанского лосося. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рыбного союза» со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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