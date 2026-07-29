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Zero Hedge

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Los Angeles Is Painting Its Streets To Fight Heat Waves

Los Angeles Is Painting Its Streets To Fight Heat Waves

Los Angeles Is Painting Its Streets To Fight Heat Waves Researchers found that coating more than 700,000 square feet of asphalt in a Los Angeles neighborhood with a solar-reflective material helped reduce urban heat, though the benefits came with limitations, according to the Times of India.

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