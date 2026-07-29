Los Angeles Is Painting Its Streets To Fight Heat Waves Researchers found that coating more than 700,000 square feet of asphalt in a Los Angeles neighborhood with a solar-reflective material helped reduce urban heat, though the benefits came with limitations, according to the Times of India.
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