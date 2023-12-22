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Нобель раздора: как Иван Бунин стал лауреатом

Нобель раздора: как Иван Бунин стал лауреатом

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». За весь XX век члены Шведской академии нашли лишь пять писателей, которые творили на русском языке и были достойны, по мнению «академиков», Нобелевской премии по литературе.

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