Applied Acoustics: акустический аналог черной дыры гасит шум в трубах

Физики Цзе Дэн, Ориол Гуаш и их коллеги из университета Ла-Салье (Университет Рамона Льюля, Испания) построили лабораторную «черную дыру» — но не гравитационную, а звуковую: она поглощает попавший в нее звук, почти не отражая его обратно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым