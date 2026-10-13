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Газета.ру

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Applied Acoustics: акустический аналог черной дыры гасит шум в трубах

Applied Acoustics: акустический аналог черной дыры гасит шум в трубах

Физики Цзе Дэн, Ориол Гуаш и их коллеги из университета Ла-Салье (Университет Рамона Льюля, Испания) построили лабораторную «черную дыру» — но не гравитационную, а звуковую: она поглощает попавший в нее звук, почти не отражая его обратно.

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