Поезда в метро Петербурга оснастят сверхпрочными стеклами

Эта разработка «Ростеха» Специалисты «Ростеха» до 2026 гола намерены поставить 650 изделий сверхпрочного остекления для оснащения кабин машиниста поездов метрополитена в российских городах-миллионниках, в том числе и в Санкт-Петербурге.