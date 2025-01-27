Поезда в метро Петербурга оснастят сверхпрочными стеклами

Эта разработка «Ростеха» Специалисты «Ростеха» до 2026 гола намерены поставить 650 изделий сверхпрочного остекления для оснащения кабин машиниста поездов метрополитена в российских городах-миллионниках, в том числе и в Санкт-Петербурге.
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