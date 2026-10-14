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У Украины, Германии и ЦРУ — большие проблемы: начался суд по "Северным потокам"

У Украины, Германии и ЦРУ — большие проблемы: начался суд по "Северным потокам"

Спустя целых 4 года после подрыва газопроводов "Северный поток" наконец запущен судебный процесс по этому делу.

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