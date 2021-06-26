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После 11 лет жизни в США понял самое важное на мой взгляд отличие между американцами и русскими

После 11 лет жизни в США понял самое важное на мой взгляд отличие между американцами и русскими

В прошлых публикациях я рассказывал об некоторых особенностях американского общества, которые узнал из длительных диалогов со своим двоюродным братом.

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