ТВ «Реала» о судействе с «Эспаньолом»: «Позор. Достигнута четкая цель – предотвратить победу «Мадрида». Мы уже много лет терпим одно и то же»

«Мадрид» уступил «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.
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