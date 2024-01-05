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Пентагон заявил, что не может передать Украине помощь на 4,2 млрд долларов

Пентагон заявил, что не может передать Украине помощь на 4,2 млрд долларов

Пентагон имеет только формальные полномочия на передачу Украине 4,2 миллиарда долларов. Выделить сами средства на вооружение можно только после одобрения со стороны Конгресса США, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

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