США наращивают военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. Авианосец USS Theodore Roosevelt и корабли сопровождения должны прибыть в регион к концу ноября.
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