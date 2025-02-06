Суд продлил арест основателю группы «Смысловые галлюцинации» Бурдину

Верх-Исетский суд в Екатеринбурге продлил до 11 марта арест сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, который обвиняется в намеренном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, передает РИА Новости.
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