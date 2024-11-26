Минцифры разработало меры для защиты людей от мошенничества с помощью ИТ

Минцифры РФ разработало меры для защиты людей от мошенников с использованием ИТ-технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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