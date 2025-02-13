Как в СССР катки «Леопарда 2» изучали: исследование несущей способности

Опорные катки, как основу конструктивных и эксплуатационных показателей ходовой части немецкой машины, советские исследователи изучили по полной программе, сравнив с отечественными изделиями по несущей способности.
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