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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайские клиенты Microsoft Azure сохраняют доступ к услугам OpenAI Санкции властей С...

Китайские клиенты Microsoft Azure сохраняют доступ к услугам OpenAI Санкции властей С...

Китайские клиенты Microsoft Azure сохраняют доступ к услугам OpenAIСанкции властей США в отношении Китая распространяются и на услуги в сфере доступа к аппаратным и программным ресурсам, расположенным за пределами последней из стран.

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