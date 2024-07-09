Китайские клиенты Microsoft Azure сохраняют доступ к услугам OpenAI Санкции властей С...

Китайские клиенты Microsoft Azure сохраняют доступ к услугам OpenAIСанкции властей США в отношении Китая распространяются и на услуги в сфере доступа к аппаратным и программным ресурсам, расположенным за пределами последней из стран.
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