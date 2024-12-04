Театральная крыша: Владимир Машков инициировал День артиста

Аудит, возврат долгов и имущества Союзу театральных деятелей, новые отделения в ЛНР и ДНР, а также подготовка к празднованию 150-летия СТД России — об этом и не только говорили на итоговом заседании секретариата организации.
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