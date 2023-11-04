Армения ищет спасения во французском оружии

Оружейное соглашение Парижа и Еревана имеет значение и для России @ REUTERS Tекст: Валерия Вербинина Французы займутся реформой армянской армии и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине».
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