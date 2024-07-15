Строительство шести дополнительных станций для «наземного метро» в Иванове и пригороде начнут уже в этом году

Строительство шести дополнительных станций для «наземного метро» в Иванове и пригороде начнут уже в этом годуДля запуска «наземного метро» на базе поездов «Орлан» построят 6 станций: «Красная Талка», Богородское, Пустошь Бор, Подвязновский, Отрадное и Курьяново.