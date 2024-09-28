Ана де Армас объединяется с Киану Ривзом в «Балерине» — спин-оффе «Джона Уика»

Действие фильма будет происходить между событиями третьей и четвертой частей «Джона Уика». «Балерина», 2025 кадр из фильмаLionsgate выпустила первый трейлер боевика «Балерина» — спин-оффа франшизы «Джон Уик», в котором главную роль исполняет Ана де Армас.
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