Ана де Армас объединяется с Киану Ривзом в «Балерине» — спин-оффе «Джона Уика»

Действие фильма будет происходить между событиями третьей и четвертой частей «Джона Уика». «Балерина», 2025 кадр из фильмаLionsgate выпустила первый трейлер боевика «Балерина» — спин-оффа франшизы «Джон Уик», в котором главную роль исполняет Ана де Армас.