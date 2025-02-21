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Ближний Восток: трагедия, провокация и фарс

Ближний Восток: трагедия, провокация и фарс

Складывается впечатление, что действующие лица израильско-палестинского конфликта обиделись – ведь весь мир внезапно отвлёкся от них и переключился на российско-американские […] The post Ближний Восток: трагедия, провокация и фарс appeared first on Медиакратия.

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