В сенате заявили о "тяжелом согласовании" дополнительной помощи Киеву

Global Look Press/Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos Работа американских сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы Штатов продвигается "очень тяжело".
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