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Никто не хочет слушать. В Европе отменяют концерты жены Меладзе Альбины Джанабаевой

Никто не хочет слушать. В Европе отменяют концерты жены Меладзе Альбины Джанабаевой

Билеты на запланированный на 14 декабря сольный концерт в испанском Аликанте не смогли продать.Альбина Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа – Валерия Меладзе решила тоже организовать выступления.

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Комментарии
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Амара Карпова
Позорище🤮🤮
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18 час.
Сергей
бедненькая жденаёбова!
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15 час.

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