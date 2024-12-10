Никто не хочет слушать. В Европе отменяют концерты жены Меладзе Альбины Джанабаевой

Билеты на запланированный на 14 декабря сольный концерт в испанском Аликанте не смогли продать.Альбина Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа – Валерия Меладзе решила тоже организовать выступления.
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