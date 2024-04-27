Театр абсурда
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Театр абсурда

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Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника

Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника

Пришло видео встречи Секретаря Госдепа США в Китае, а на нем Блинкена встречает  просто глава местного управления внешних связей Кун Фу-ань孔福安, да, по статусу он в ранге вице-мэра, но это даже не вице-мэр, и тем более не мэр.

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