Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Политнавигатор Владимир Зеленский сделал вид, будто не знает, о ком идёт речь, когда его спросили о смерти в харьковском СИЗО американского журналиста Гонсало Лира, который погиб от пыток после того, как был схвачен за репортажи, где допускал критику Украины.

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