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Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО

Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг уверена, что Венгрия, как страна ЕС, способна заблокировать Украине и евроинтеграцию, и путь в НАТО.

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