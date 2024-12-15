Как выбрать безопасную рыбу на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Выбирая рыбу к новогоднему столу, следует отказаться от покупок на стихийных рынках, а также проверять сопроводительные ветеринарные документы и маркировку у фасованной продукции.
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