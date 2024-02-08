Гроза: «Вступление в ЕС во многом зависит от эффективности системы правосудия»

Столь сложную систему, как система правосудия, невозможно изменить в одночасье. Эту тему затронул директор Института европейской политики и реформ (IPRE) Юлиан Гроза, согласно которому реформа юстиции и результаты в сфере борьбы с коррупцией имеют решающее значение для европейского пути Республики Молдова.
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