Гроза: «Вступление в ЕС во многом зависит от эффективности системы правосудия»

Столь сложную систему, как система правосудия, невозможно изменить в одночасье. Эту тему затронул директор Института европейской политики и реформ (IPRE) Юлиан Гроза, согласно которому реформа юстиции и результаты в сфере борьбы с коррупцией имеют решающее значение для европейского пути Республики Молдова.