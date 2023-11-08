Председатель иркутского заксобрания предложил изучить уровень дефицита бюджета СФО

ИРКУТСК, 8 ноября, ФедералПресс. Проанализировать уровень бюджетного дефицита планируется в сибирских регионах – с таким предложением выступил председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников во время расширенной коллегии контрольно-счетной палаты, где рассматривали проект бюджета Приангарья на трехлетний период.
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