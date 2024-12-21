В ООН озвучили заявление после атаки ВСУ по курскому Рыльску

Комментируя удар украинских боевиков по городу Рыльску Курской области, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в разговоре с «Известиями» сделал призыв к предотвращению любых жертв среди мирного населения.
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