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Курские новости

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В ООН озвучили заявление после атаки ВСУ по курскому Рыльску

В ООН озвучили заявление после атаки ВСУ по курскому Рыльску

Комментируя удар украинских боевиков по городу Рыльску Курской области, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в разговоре с «Известиями» сделал призыв к предотвращению любых жертв среди мирного населения.

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