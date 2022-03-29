Токсичный ноутбук Хантра Байдена

Токсичный ноутбук Хантра БайденаВ то время, как Джозеф Байден озвучивает опасения о возможности российской атаки химическим оружием в Украине, в США вновь набирает силу скандал вокруг его сына, Хантера, который столь неудачно показал себя в Украине.