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Писарев о ВАР: «Когда Марадона сыграл рукой, никто даже не спорил, а теперь футболисты выпрашивают пенальти по любому поводу»

Николай Писарев высказался о том, как появление видеоповторов отразилось на футболистах.  «ВАР изменил психологию футболистов.

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