Федеральное агентство новостей №1

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Экс-сотрудник Минобороны США Фримэн: «Американская пропаганда - причина утечки секретной информации Пентагона»

Экс-сотрудник Минобороны США Фримэн: «Американская пропаганда - причина утечки секретной информации Пентагона»

Бывший представитель министерства обороны США Чэс Фримэн заявил, что пропаганда, обеляющая ситуацию во внешней и внутренней политике Украины, могла стать причиной попадания секретных документов Пентагона в открытый доступ.

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