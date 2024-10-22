Шерсть по всему дому и тонна любви. Как собрать в одном жилье нескольких питомцев — и не сойти с ума

Дома у Карины, помимо нее с мужем, живет лохматая банда — два кота, собака и кролик. Перед тем, как заводить столько животных, девушка изучила кучу профильной литературы и просмотрела тысячи роликов в интернете.
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