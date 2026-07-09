Активность на рынке бессрочных фьючерсов снижается, несмотря на лидерство Binance

Рынок бессрочных фьючерсов на криптовалюты демонстрирует признаки замедления торговой активности. Хотя Binance по-прежнему остается крупнейшей площадкой по объему операций с цифровыми деривативами, общая динамика рынка уже не выглядит такой сильной, как годом ранее.