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SPLETNIK

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Арина Соболенко отдыхает с женихом в Греции после потери статуса первой ракетки мира

Арина Соболенко отдыхает с женихом в Греции после потери статуса первой ракетки мира

28-летняя теннисистка Арина Соболенко, которая после поражения на US Open лишилась статуса первой ракетки мира и была оштрафована за неспортивное поведение, показала, как проводит время с женихом Георгиосом Франгулисом в Греции.

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