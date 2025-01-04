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Как Брюссель ответит за кражу замороженных активов РФ

Как Брюссель ответит за кражу замороженных активов РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко10,5 тыс прочтений Вчера Евросоюз и США кредитуют Украину за счет полученных от замороженных активов РФ доходов.

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
На чужой каравай рот не разевай.
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13 час.

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