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Ташуев об отстранении России: «Бред сивой кобылы такую страну не допускать. Сильную Россию стараются придерживать. Не надо извиняться перед нами, но сделайте верный шаг – верните нас»

Главный тренер « Енисея » Сергей Ташуев назвал бредом отсутствие российских команд на международных турнирах.

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