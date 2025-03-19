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Физик Ожаровский: Загрязнение обедненным ураном из снарядов ВСУ останется навсегда

Основная опасность, которую представляет обедненный уран, используемый в боеприпасах, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ), заключается в долгосрочном загрязнении территорий, где применялось данное вещество.

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