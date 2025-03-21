Жительница Суджанского района: соседа разорвало в клочья после удара ВСУ

Эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала РИА Новости о трагических событиях, произошедших во время оккупации их населенного пункта украинскими войсками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии