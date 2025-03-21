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Аргументы и Факты

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Жительница Суджанского района: соседа разорвало в клочья после удара ВСУ

Жительница Суджанского района: соседа разорвало в клочья после удара ВСУ

Эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала РИА Новости о трагических событиях, произошедших во время оккупации их населенного пункта украинскими войсками.

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