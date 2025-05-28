Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Вадим Скоробогатов
    БРАВО.....И НЕХ.. им соваться в нашу Одессу.В порту Одессы ун...
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«Снимите это! Немедленно я сказала!»: Женщина не смогла пройти мимо замотанной в плотную ткань приезжей, но и это не все

«Снимите это! Немедленно я сказала!»: Женщина не смогла пройти мимо замотанной в плотную ткань приезжей, но и это не все

После теракта в "Крокусе" исламизация России только нарастает и крепнет В автобусах и маршрутках, в которых ездила сегодня по нашему Красногорску и району, почти все водители мигранты.

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