Сила в правде
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Сила в правде

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Мечта США - чтобы русские начали штурмовать Харьков. Это ловушка, и мы её уже вскрыли

Мечта США - чтобы русские начали штурмовать Харьков. Это ловушка, и мы её уже вскрыли

США подготовили ловушку для России, но мы её уже вскрыли. Мечта американцев - чтобы русские начали штурмовать Харьков.

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