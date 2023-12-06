Посадившим самолет в поле пилотам предложили уволиться из "Уральских авиалиний"

РИА Новости В авиакомпании "Уральские авиалинии" предложили уволиться по собственному желанию командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые 12 сентября 2023 года посадили Airbus в пшеничном поле в Новосибирской области, сообщили "Известиям" родственники пилотов.