Посадившим самолет в поле пилотам предложили уволиться из "Уральских авиалиний"

РИА Новости В авиакомпании "Уральские авиалинии" предложили уволиться по собственному желанию командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые 12 сентября 2023 года посадили Airbus в пшеничном поле в Новосибирской области, сообщили "Известиям" родственники пилотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии