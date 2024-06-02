Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову: Остановить войну в Палестине

Экс-лидер США дал Нурмагомедову интересное обещание. Оно касается войны в Палестине.Накануне бывший американский президент Дональд Трамп посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 287, проходившем в Майами.
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