А старые квартиры будут отбирать? Мигрантов оставят без бесплатного жилья?

Это что госполитика по умерщвлению коренного народа без перспектив получения мало мальски нормальных условий, тем более связанным с жильём, а этим ржавым из засразии и закавказья "за красиФФые чёрные глазки" нати вам, паспорт, жилье, да если хотите насилуйте, грабьте, убивайте русских как в 90-е в своих ржавых республиках - власть это так НАМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ВО МНОГИХ ПОКОЛЕНИЯХ ПОНИМАТЬ?????

Владимир Соловьев

По закону, работодатели должны выдавать трудоустроенным мигрантам трудовые книжки, не важно с гражданством он, или нет. В книжках должна быть полная информация о владельце и работодателе, что бы иметь информацию на каком основании мигрант присутствует в России и платит ли налоги. Если он предприниматель, должен зарегистрироваться в налоговой. Эти документы должны подтверждать статус мигранта и его законность пребывания в России. Если он вольношатающийся по стране - "просим" на выход из страны. ДИАСПОРЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ШТАБЫ ИГИЛ, КОТОРЫЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ ВНУТРЕННЕЙ ПЯТОЙ КОЛОННЕ!