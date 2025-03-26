Царьград Фото: Олег Рукавицын Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с прекрасным предложением: ужесточить требования для получения жилищных сертификатов.
А старые квартиры будут отбирать? Мигрантов оставят без бесплатного жилья?
Комментарии
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Виктор Борисов
.....Вряд ли отберут......подкючатся диаспоры стая адвокатов..........опять же наш солнцеликий с валюшкой которые целуются взасос с этими папуасами.......замнут заболтают.....чисто мое мнение..
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8 час.
МП
Михаил Пантюхин
Это что госполитика по умерщвлению коренного народа без перспектив получения мало мальски нормальных условий, тем более связанным с жильём, а этим ржавым из засразии и закавказья "за красиФФые чёрные глазки" нати вам, паспорт, жилье, да если хотите насилуйте, грабьте, убивайте русских как в 90-е в своих ржавых республиках - власть это так НАМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ВО МНОГИХ ПОКОЛЕНИЯХ ПОНИМАТЬ?????
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8 час.
Владимир Соловьев
По закону, работодатели должны выдавать трудоустроенным мигрантам трудовые книжки, не важно с гражданством он, или нет. В книжках должна быть полная информация о владельце и работодателе, что бы иметь информацию на каком основании мигрант присутствует в России и платит ли налоги. Если он предприниматель, должен зарегистрироваться в налоговой. Эти документы должны подтверждать статус мигранта и его законность пребывания в России. Если он вольношатающийся по стране - "просим" на выход из страны. ДИАСПОРЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ШТАБЫ ИГИЛ, КОТОРЫЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ ВНУТРЕННЕЙ ПЯТОЙ КОЛОННЕ!
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7 час.
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