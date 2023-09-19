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Наркопреступление выявили ночью росгвардейцы Уссурийска

Наркопреступление выявили ночью росгвардейцы Уссурийска

В Уссурийске росгвардейцы выявили наркопреступление. Они задержали ночью мужчин, у которых находились наркотические вещества, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Росгвардии.

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