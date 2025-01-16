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Замедляет старение: может ли кофе с сахаром продлевать жизнь

Замедляет старение: может ли кофе с сахаром продлевать жизнь

Исследования показали, что употребление кофе снижает шансы преждевременной смерти. На основании информации о 171 тысяче жителей Великобритании удалось установить, что при ежедневном употреблении этого напитка с чайной ложкой сахара риск преждевременной смерти снижается на 29–31 процент.

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