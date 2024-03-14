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Кухня и дом

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Как не залить комнатные растения? Простой трюк с сосновой шишкой

Как не залить комнатные растения? Простой трюк с сосновой шишкой

﻿﻿Содержание Берегите комнатные цветы от переувлажнения. Как ты делаешь это? Правильный уход за комнатными растениями – дело непростое! Сосновые шишки помогают предотвратить затопление комнатных растений: будьте осторожны Не только растения.

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